السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير عسكري: مصر خدعت إسرائيل وأمريكا خلال حرب أكتوبر

حرب أكتوبر، فيتو
حرب أكتوبر، فيتو
ads

قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وأحد أبطال حرب أكتوبر: "كان لي الشرف أن أكون قائدًا لمجموعة فدائيين ونفذنا 5 عمليات داخل أرض سيناء خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وكانت نوعًا من التأديب للقوات المعادية وجمع المعلومات".

 

خطة الخداع الاستراتيجي للعدود

وأضاف، أن الإعداد لحرب أكتوبر كان إعداد للأفراد والخطة والمعدات ومسرح العمليات، وتم ذلك بمهارة كبيرة، إضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي للعدو ومن ورائه وهي أمريكا من أجل أن يخسر العدو خطة التعبئة، ونجحت الخطة المصرية في الخداع الاستراتيجي.

 

اقتحام أكبر خط دفاعي في العالم

ونوه خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” تقديم عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”: بأنه تم تنفيذ العبور بخطط رائعة وتم اقتحام أكبر خط دفاعي في العالم وهو خط برليف وتم تحرير الضفة الأخرى، مشيرًا إلى أن جميع مبادرات السلام قبل 73 فشلت بسبب الرفض الإٍسرائيلي وقبلت إسرائيل بأول مبادرة للسلام بعد الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل أمريكا حرب أكتوبر سيناء حرب الاستنزاف خطة الخداع الاستراتيجي خط برليف

مواد متعلقة

فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

حزب مصر أكتوبر: ما يفعله الاحتلاال في غزة تهجير قسري وجريمة حرب مكتملة الأركان

تكريم أبطال حرب أكتوبر وفناني الدراما الوطنية وإعلان الفائزين بمسابقة أنا المصري بـ هل هلالك 9 (صور)
ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض ورئيس الشعبة يكشف السعر العادل(فيديو)

الإتربي: خطف الأهلي لـ زيزو تسبب في زيادة التعصب بين الجماهير (فيديو)

تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

المتحدث الرسمي للأهلي يلقي باللوم على المصورين والصحفيين في أزمة مباراة صن داونز

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

المزيد
الجريدة الرسمية