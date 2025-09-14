اشتباكات عنيفة وكمين جديد، إعلام عبري يكشف عن "حدث أمني" غرب غزة (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد في بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط تقارير عبرية أولية عن وقوع "حدث أمني" في غزة، في إشارة على ما يبدو، إلى تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم أو وقوعها في كمين.

🎥- أنباء عن كمين للمقاومة في غزة

أصوات اشتباكات عنيفة غرب غزة، وسط أنباء عن كمين جديد نصبته المقاومة لجيش الاحتلال



تصوير: إبراهيم نوفل pic.twitter.com/ySDXbkEL4H September 14, 2025

وأظهر مقطع فيديو متداول لأصوات اشتباكات عنيفة غرب غزة، وسط أنباء عن كمين جديد نصبته المقاومة لجيش الاحتلال.

