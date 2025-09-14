الأحد 14 سبتمبر 2025
اشتباكات عنيفة وكمين جديد، إعلام عبري يكشف عن "حدث أمني" غرب غزة (فيديو)

حدث أمني غرب غزة،
"حدث أمني" غرب غزة، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد في بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط تقارير عبرية أولية عن وقوع "حدث أمني" في غزة، في إشارة على ما يبدو، إلى تعرض القوات الإسرائيلية لهجوم أو وقوعها في كمين.

وأظهر مقطع فيديو متداول لأصوات اشتباكات عنيفة غرب غزة، وسط أنباء عن كمين جديد نصبته المقاومة لجيش الاحتلال. 

حدث أمني مصادر فلسطينية جيش الإحتلال الإسرائيلي مسلحين فلسطينيين قطاع غزة القوات الاسرائيلية كمين

