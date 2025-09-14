الأحد 14 سبتمبر 2025
استدعاء أهل سيدة لقيت مصرعها في حادث أسانسير بالشروق لسماع أقوالهم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة الشروق بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها داخل فيلتها في كمبوند شهير بمدينة الشروق، بعدما انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم. 

العثور على جثة سيدة مسنة بالشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود متوفاة داخل فيلا بكمبوند شهير بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة مسنة بجوار الأسانسير مشطورة رأسها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفاة كانت على كرسيها المتحرك داخل فيلتها المكونة من طابقين، وأثناء استقلالها الأسانسير للصعود إلى الطابق العلوي بالفيلا، انحشرت رأسها بين الأسانسير والحائط وتوفيت بعدما انشطر رأسها.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

