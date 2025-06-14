فوائد زيت إكليل الجبل للشعر والصحة

يُعرف إكليل الجبل (Rosmarinus officinalis L) كعشبة عطرية شهيرة في الطهي، لكن زيتها العطري هو مستخلص مركز يحمل في طياته فوائد جمة تتجاوز المطبخ بكثير، ويُستخرج هذا الزيت من الأوراق الشوكية والأزهار الزرقاء الصغيرة لشجيرة إكليل الجبل دائمة الخضرة، التي تنمو أصلًا على سواحل البحر الأبيض المتوسط وجنوب جبال الهيمالايا.

وتتمتع نبتة إكليل الجبل أو الروزماري بجذور تاريخية عميقة كعلاج شعبي لمجموعة واسعة من الأمراض، بدءًا من الصداع النصفي والألم إلى الأرق والاختلالات العاطفية، واليوم يؤكد العلم الحديث العديد من هذه الفوائد التقليدية، مضيفًا إليها قدرته على تعزيز الذاكرة والتعلم، وتحفيز نمو الشعر، وتخفيف الألم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلصات إكليل الجبل غنية بخصائص نشطة بيولوجيًّا، مما يمنحها القدرة على محاربة البكتيريا والفطريات والجذور الحرة، بالإضافة إلى تهدئة التورم والالتهابات. وتُعرف النبتة أيضًا بمرونتها وقدرتها على النمو في البيئات الحارة والجافة وأنواع التربة المختلفة.

زيت إكليل الجبل، فيتو

أنواع زيت إكليل الجبل (الروز ماري)

يوجد أربعة أنواع رئيسية من زيت الروزماري، تختلف في تركيبتها الكيميائية:

كافور (Camphor)

سينول (Cineole)

بينين (Pinene)

فيربينون (Verbenone)

ويعد نوع السينول هو الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا في دراسات نمو الشعر، وغالبًا ما يكون هو النوع المقصود إذا لم يُذكر نوع محدد على الملصق.

زيت إكليل الجبل لنمو الشعر

أثبتت الدراسات فعالية زيت إكليل الجبل في تحفيز نمو الشعر، وما يميز زيت إكليل الجبل عن الأدوية التقليدية هو عدم تسببه في حكة فروة الرأس، مما يجعله خيارًا طبيعيًا جذابًا للكثيرين.

إلى جانب تعزيز نمو الشعر، يقدم زيت إكليل الجبل فوائد إضافية لفروة الرأس والشعر، بما في ذلك تهدئة التهابات فروة الرأس وتقليل ظهور القشرة.

كيفية استخدام زيت إكليل الجبل للشعر

للاستفادة من زيت إكليل الجبل في تعزيز نمو الشعر، يجب معالجة فروة الرأس وليس الشعر نفسه. يُمكن استخدام الزيت بأمان مرة واحدة يوميًا، مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة 30 ثانية بعد كل استخدام لضمان الامتصاص الجيد. وعادةً ما تظهر النتائج الملحوظة بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الاستخدام المنتظم.

مدة ترك الزيت على الشعر: يمكن ترك الزيت على الشعر أو غسله بالشامبو بعد ساعتين من الاستخدام. وفي حالة الشعر الدهني جدًا، يُنصح بوضع الشامبو قبل استخدام أي ماء.

تحضير الزيت للعلاج: من الضروري تخفيف زيت إكليل الجبل قبل الاستخدام لتجنب تهيج البشرة وضمان امتصاص فعال. ينصح باستخدام تركيز يتراوح بين 5% إلى 10% من زيت إكليل الجبل مقابل 90% إلى 95% من الزيت المخفف.

يُعد زيت الخروع وزيت جوز الهند المجزأ خيارين ممتازين للتخفيف. زيت جوز الهند المجزأ مفضل لأنه أقل دهنية وأسهل في الامتصاص. وللحصول على منتج غير دهني، يمكن استخدام جل غير معطر يعتمد على هلام الصبار بدلًا من جل الصبار المائي.

الآثار الجانبية لاستخدام زيت إكليل الجبل للشعر

يُوصى بتجنب استخدام زيت إكليل الجبل للمرأة الحامل أو المرضع، نظرًا لارتباطه بزيادة تدفق الدم في الدورة الشهرية واحتمالية الإجهاض. ومع ذلك، لا يوجد مانع من تناول إكليل الجبل على شكل نبات لتحسين النظام الغذائي.

فوائد أخرى لزيت إكليل الجبل

لا تقتصر فوائد زيت إكليل الجبل على الشعر فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب صحية أخرى:

طارد للحشرات: يُعد زيت إكليل الجبل خيارًا فعالًا كطارد طبيعي للحشرات. وقد أظهرت دراسة إندونيسية أن تركيبة هلامية تحتوي على زيت إكليل الجبل المخفف كانت فعالة وطويلة المفعول تقريبًا مثل طارد الحشرات المحتوي على مادة DEET الكيميائية.

تعزيز القدرات العقلية: كشفت دراسة بريطانية عن وجود ارتباط وثيق بين استنشاق زيت إكليل الجبل العطري وتحسين المهام المعرفية مثل الطرح والذاكرة. وعلى الرغم من أنه لا يُعد مثاليًا لتخفيف التوتر، إلا أنه محفز للإدراك ويُحسن التركيز والذاكرة.

تخفيف آلام الجسم: أثبتت الدراسات أن تطبيق زيت إكليل الجبل مباشرة على الجسم يمكن أن يقلل من تكرار وشدة آلام الجهاز العضلي الهيكلي (المفاصل، العظام، العضلات، الأربطة، الأوتار). كما يُستخدم أحيانًا لعلاج التهاب المفاصل وتحسين الدورة الدموية.

تحسين المزاج: أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تلقوا تدليكًا بزيت إكليل الجبل شعروا بمزيد من الانتعاش والبهجة واليقظة.

محاربة حب الشباب: أظهرت دراسة أجريت على مصابين بحب الشباب أن استخدام زيت إكليل الجبل في جل موضعي مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ في حب الشباب وصحة البشرة بشكل عام، مع آثار جانبية قليلة، مما يجعله بديلًا طبيعيًا وآمنًا لأدوية حب الشباب.

تحذيرات مهمة عند استخدام زيت إكليل الجبل

كما هو الحال مع معظم المواد، يجب استخدام زيت إكليل الجبل بالجرعات الموصى بها للغرض المقصود. قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاهه. وعند تناوله بجرعات كبيرة، يمكن أن يسبب زيت إكليل الجبل آثارًا جانبية خطيرة تشمل التشنجات، والتقيؤ، وتجمع السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية)، والغيبوبة.

لا يُنصح باستخدام زيت إكليل الجبل للأشخاص الذين يعانون من:

داء كرون

ارتفاع ضغط الدم

قرحة المعدة

التهاب القولون التقرحي

ولا يجب أبدًا تناول زيت إكليل الجبل العطري عن طريق الفم، لأنه قد يكون سامًّا.

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