شاهد، خوان ألفينا يحتفل بفوز الزمالك على المصري بطريقته الخاصة

الزمالك، احتفل البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.

وحرص ألفينا على الاحتفال مع جماهير نادي الزمالك وعدد من اللاعبين عقب انتهاء المباراة التي وضعت القلعة البيضاء على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

فوز كبير للزمالك على المصري

وفاز نادي الزمالك على المصرى بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

