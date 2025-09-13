الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، خوان ألفينا يحتفل بفوز الزمالك على المصري بطريقته الخاصة

خوان ألفينا، فيتو
خوان ألفينا، فيتو

الزمالك، احتفل البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025/2026.

وحرص ألفينا على الاحتفال مع جماهير نادي الزمالك وعدد من اللاعبين عقب انتهاء المباراة التي وضعت القلعة البيضاء على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

فوز كبير للزمالك على المصري

وفاز نادي الزمالك على المصرى بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 30 بعد جملة فنية بين أدام كايد وناصر ماهر.

وبعدها سجل عمر جابر الهدف الثاني لصالح الزمالك قبل أن يسجل عبد الله السعيد ثالث الأهداف من علامة الجزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك البرازيلى خوان ألفينا نادي الزمالك المصري البورسعيدي الدوري المصري

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتصدر الدوري.. الأهلي يستعد لمواجهة إنبي.. ويوفنتوس يهزم إنتر ميلان 4-3 في كلاسيكو الدوري الإيطالي

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري وتصدر الدوري

ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري

الزمالك يكتسح المصري بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads