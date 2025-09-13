الأحد 14 سبتمبر 2025
اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف حقيقة وقف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من القرض لمصر بسبب شروط تتعلق برفع الدعم عن المحروقات.

القرض خاص بالاستدامة

وأوضح "فؤاد"، في اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن القرض الحالي، البالغ 1.3 مليار دولار، يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، ويتضمن عشرة شروط فنية تتعلق بإعداد تقارير حول الانبعاثات الكربونية والتحول للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".

الإصلاح لصالح المواطن

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تستند إلى "رؤية مصر 2030" وتُنفذ بجهود وطنية، مشددًا على أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق وحده، بل يتجاوز ذلك بمشاركة أبناء مصر وخبراتهم.
 

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن خبراء الصندوق يزورون مصر خلال فصل الخريف من أجل إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي ضمن التسهيل الممدد من الصندوق للقاهرة.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات أعمق من أجل إطلاق العنان لإمكانات النمو فيها.

أهداف برنامج صندوق النقد الدولي
وكان أحمد كوجك وزير المالية، أكد  ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي. 

صندوق النقد قرض صندوق النقد مجلس الوزراء محمد فؤاد رفع الدعم عن المحروقات الإصلاحات الإقتصادية رؤية مصر 2030 برنامج صندوق النقد

