عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة للبطولة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أندية العالم الكبرى، وبحضور أبرز نجوم اللعبة.

شهد الاجتماع مناقشة شاملة لمختلف الملفات التنظيمية، من تجهيز الصالات المستضيفة للبطولة، والإقامة والتنقلات، إلى خطط الدعاية والتسويق، والجوانب الطبية والأمنية، وذلك بما يضمن توفير بيئة مثالية للأندية المشاركة وجماهير البطولة.

أشرف صبحي يتابع استعدادات استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم مصر لهذه البطولة يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث الرياضية، موضحًا: "ثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد في منح مصر شرف استضافة بطولة العالم للأندية يعكس ما وصلت إليه الدولة من ريادة وخبرات تنظيمية، ونحرص على أن تخرج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر."

وشدد الوزير على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لضمان الجاهزية التامة على كافة الأصعدة، مع تذليل أي عقبات محتملة، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتقديم نسخة استثنائية تعكس قوة مصر في تنظيم الفعاليات العالمية.

كما أشار الوزير إلى أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة للترويج لمصر على الصعيدين الرياضي والسياحي، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في استضافة البطولات الدولية.

من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة، والعمل على إخراج البطولة في أفضل صورة تنظيمية، مستفيدة من خبرات مصر السابقة في تنظيم بطولات العالم والقارات لكرة اليد.

أشرف صبحي يشهد مؤتمر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية 2025 والتي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من 8 حتى 18 أكتوبر المقبل، بالصالة المغطاة لنادي النادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي رعاية خاصة لأبنائنا من ذوي الهمم حيث أصبحت النظرة مختلفة بأن أصبحت أسر اللاعبين من ذوي الهمم تتباهي بأبنائها وبطولاتهم وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت، موجهًا التحية لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

فيما عبر المهندس خالد عباس عن سعادته باستضافة مقر الشركة لهذا المؤتمر الكبير واستضافة العاصمة الإدارية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية.

فيما توجه الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بالشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل والمتواصل للجنة البارلمبية كما شكر أيضا المهندس خالد عباس علي دعمه للبطولة ليكون الراعي البلاتيني لبطولة العالم، موضحًا ان اللجنة تعمل أن تكون البطولة صديقة للبيئة وسوف يتم عمل توعية بيئية لجميع المشاركين بالبطولة.

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة نحو 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 73 دولة.

وتعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية البارالمبية على مستوى العالم، إذ تُقام تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية وهي ضمن البطولات المؤهلة لبارالمبياد لوس انجلوس 2028.

