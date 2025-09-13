وكيل التموين بالاسكندرية يجتمع بقيادات المديرية الرقابية

عقد اليوم المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المديرية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتور عبد الله عثمان مدير ادارة الرقابة بالمديرية، وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة، ورضا حسن مدير إدارة تموين شرق، ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط، والدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك، وحسن داود مدير إدارة تموين العامرية، ومحمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، وأحمد هيبة رئيس رقابة المنتزة، وأحمد حسن رئيس رقابة شرق، وأحمد على رئيس رقابة وسط، ومحمد الشافعى رئيس رقابة العجمى، وسعد حسنين رئيس رقابة العامرية، وعبد الله رئيس رقابة برج العرب.

وخلال الاجتماع قدم المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة التهنئة للمهندس جمال عمار وكيل الوزارة نيابة عن العاملين بالمديرية بمناسبة توليه قيادة المديرية، وجرى استعراض تكليفات وزير التموين بضرورة متابعة توافر السلع التموينية والغذائية، ووفرة الإتاحة كذلك التواجد المستمر بحملات رقابية للأجهزة الرقابية للمديرية على كافة الأنشطة والاهتمام بحسن معاملة المواطنين، وكذلك ضرورة تصعيد صف ثانى من القيادات وضرورة الاهتمام بملف التحول الرقمي.

وبعد انتهاء الاجتماعات قاد المهندس جمال عمار، وكيل الوزارة يرافقه قيادات الأجهزة الرقابية للمديرية، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق العمومية والمحلات، نتج عنها تحرير العديد من المحاضر للمخالفات التى تم رصدها تموينيا حيث جرى تحرير ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر متنوعة لمخالفات متعددة بالمخابز البلدية، وتحريرعدد ٦ محاضر غش تجارى لاجمالى عدد ٢٠٣ لفة سلك كهربائى أنواع وأحجام مختلفة.

كما تم تحرير محضرين غش تجارى لعدد ٥٤ مشترك كهرباء أنواع مختلفة، وتحريرمحضر حيازة عدد ١٤٩٥٠ لمبة مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، و١٢٤٠ طبق كهرباء مختلف الأحجام مجهول المصدر، و٢٥٠٠ سبوت كهرباء مجهول المصدر، وتحرير محضر حيازة أصناف من زيوت السيارات بعدد ٤٤٠ عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر.

