ساويرس يكشف عن مبادرة إنسانية جديدة لرعاية الحيوانات في منطقة هضبة الهرم

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

مبادرة للخيول في منطقة الأهرامات، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن مبادرة إنسانية جديدة بهضبة الأهرامات، خاصة أن المبادرة لرعاية ونظافة الحيوانات المتواجدة في منطقة هضبة الأهرامات، بعد التطوير الذي لحق مؤخرًا بالمنطقة.

مبادرة إنسانية جديدة بهضبة الأهرامات

وجاء كشف المهندس  نجيب ساويرس عن المبادرة الإنسانية في هضبة الأهرامات تعليقًا على مطلب بتصميم مسارات صديقة للخيول التي تجر العربات في منطقة الأهرامات، ومخططات مظللة مع وجود تقاط مياه للشرب وتبريد الخيول العاملة بالمنطقة.

وقال المهندس نجيب ساويرس عن المبادرة الإنسانية للخيول في منطقة هضبة الأهرامات: "مبادرة إنسانية بـ هضبة الأهرامات.. أحواض مياه نظيفة لرعاية الحيوانات العاملة بالتعاون بين جمعية بروك وأوراسكوم بيراميدز"

 


وجاء ذلك تعليقًا على المطالبات بتصميم مسارات صديقة للخيول في منطقة هضبة الأهرامات، قائلين: "أوراسكوم هي مطور حضري مصري معروف؛ أرجو من مهندسيها تصميم مسارات صديقة للخيول التي تجر العربات، ومحطات مظللة، مع نقاط مياه للشرب وتبريد الخيول العاملة. تصميم يأخذ في الاعتبار تضاريس وهضبة المنطقة، مع تجنب المنحدرات الحادة".

بروك وأوراسكوم يقدمان تجربة لرعاية الحيوانات بالأهرامات 

جدير بالذكر أن جمعية بروك الخيرية بالتعاون مع شركة أوراسكوم بيراميدز، قامت بتصنيع وتركيب أحواض شرب مزودة بمصدر مياه نظيفة، لرعاية الخيول والحيوانات في منطقة هضبة الأهرامات، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية والتصميم المعتمد من إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة.

وجاءت مبادرة أوراسكوم بيراميدز وجمعية بروك الخيرية في إطار جهود تحسين بيئة العمل ورعاية الحيوانات العاملة بمنطقة هضبة الأهرامات، حيث تم توزيع الأحواض في نقاط تمركز الدواب العاملة داخل منطقة الزيارة، لضمان توفير مياه نظيفة بشكل مستدام لهذه الدواب.

مبادرة إنسانية للخيول في الأهرامات، فيتو
مبادرة إنسانية للخيول في الأهرامات، فيتو

ويأتي تعاون أوراسكوم بيراميدز وجمعية بروك الخيرية ضمن الشراكة المستمرة بينهما، والتي تهدف إلى تحسين ظروف رعاية الحيوانات داخل المنطقة الأثرية وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن مستوى الرعاية المقدم لها.

كما تعمل جمعية بروك، وهي منظمة خيرية رائدة في مجال رعاية الحيوانات، على تقديم العلاج والرعاية البيطرية والصحية للحيوانات العاملة، إلى جانب رفع الوعي لدى أصحاب الدواب بأهمية الرعاية المستمرة لضمان استدامة صحة الحيوانات وجودة الخدمات السياحية.

يذكر أن منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة شهدت عملية تطوير كبير، وتم الافتتاح التجريبي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بالأهرامات في شهر إبرايل الماضى، وتشرف على المشروع شركة "أوراسكوم بيراميدز"، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لتحسين البنية التحتية للموقع، وتقديم تجربة سياحية حديثة تحافظ على البيئة وتعزز من صورة مصر الحضارية.

نجيب ساويرس: التنمية الحقيقية لا تُبنى على المبادرات المؤقتة

له تداعيات عالمية، ساويرس يعلق على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

