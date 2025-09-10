الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

له تداعيات عالمية، ساويرس يعلق على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر.

وقال “ساويرس” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "خطورة ما حدث اليوم في قطر.. أنه يشكل عملًا غير مسبوق في اختراق سيادة الدول باستهداف من يصنف كعدو من وجهة نظر المعتدي ويخلق سابقة قانونية قد يكون لها تداعيات عالمية تهدد السلام العالمي".

 

مصر تدين استهداف إسرائيل لقطر

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسى لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية. 

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا أمام هذا العدوان المشين.

 

مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة

كما شددت أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي إنما يعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير  فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي فى العدوان والإمعان فى الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وأكدت مصر أيضًا، رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على أراضي الدول العربية، فإنها تشدد مجددا على أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به يُمثّل تطورًا بالغ الخطورة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مبرر.

وحذرت جمهورية مصر العربية من مغبة هذا التصعيد الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق، وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، وتقويض لجهود التهدئة، وتوسيع لنطاق المواجهات على حساب سلامة المدنيين واستقرار الشعوب، محذرة كافة الأطراف الإقليمية والدولية من السياسة الإسرائيلية المتهورة الهادفة لتوسيع دائرة الصراع وتقويض كل مكتسبات السلام خلال العقود الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قطر اختراق سيادة الدول تداعيات عالمية السلام العالمي جمهورية مصر العربية العدوان الإسرائيلي دولة قطر المكتب السياسي لحركة حماس العاصمة القطرية الدوحة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads