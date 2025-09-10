له تداعيات عالمية، ساويرس يعلق على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر.

وقال “ساويرس” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "خطورة ما حدث اليوم في قطر.. أنه يشكل عملًا غير مسبوق في اختراق سيادة الدول باستهداف من يصنف كعدو من وجهة نظر المعتدي ويخلق سابقة قانونية قد يكون لها تداعيات عالمية تهدد السلام العالمي".

مصر تدين استهداف إسرائيل لقطر

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسى لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا أمام هذا العدوان المشين.

مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة

كما شددت أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي إنما يعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي فى العدوان والإمعان فى الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وأكدت مصر أيضًا، رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتداء على أراضي الدول العربية، فإنها تشدد مجددا على أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يُعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به يُمثّل تطورًا بالغ الخطورة لا يمكن قبوله تحت أي ذريعة أو مبرر.

وحذرت جمهورية مصر العربية من مغبة هذا التصعيد الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق، وما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على استقرار المنطقة، وتقويض لجهود التهدئة، وتوسيع لنطاق المواجهات على حساب سلامة المدنيين واستقرار الشعوب، محذرة كافة الأطراف الإقليمية والدولية من السياسة الإسرائيلية المتهورة الهادفة لتوسيع دائرة الصراع وتقويض كل مكتسبات السلام خلال العقود الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.