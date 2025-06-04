أوراسكوم تعلن بدء التشغيل الليلي بمجمع مطاعم الملك خوفو 12 يونيو

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بدء التشغيل الليلي رسميًّا في مجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات بالجيزة، وذلك ابتداء من 12 يونيو من الساعة السابعة مساء.

بدء التشغيل الليلي رسميًّا في مجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات

وأوضحت شركة أوراسكوم بيراميدز أنه سيتم نقل الزوار مباشرة إلى مجمع مطاعم الملك خوفو عبر حافلات خاصة تنطلق من مركز الزوار الجديد، حيث تم تجهيز الطريق المؤدي إلى مجمع مطاعم الملك خوفو بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان تجربة آمنة ومريحة للزوار.

وصمم مجمع مطاعم الملك خوفو على طراز معماري خاص يمزج ببراعة بين التصميم العصري بمقاييس عالمية والأجواء المصرية التاريخية الأصيلة في أهم أثر في العالم وآخر ما تبقى من عجائب العالم القديم أهرامات الجيزة ليُقدم بذلك تجربة فريدة تعكس عراقة الموقع وروح العصر.

ويقدم المجمع أحدث معايير الضيافة العالمية بما يتماشى مع أصالة ورُقيّ هضبة الأهرامات بالجيزة ويضم مجمع مطاعم الملك خوفو مجموعة متنوعة من الوجهات الراقية، تشمل: مطعم “خوفو”، ومطعم “بيسترو خوفو”، و”مطعم لادوريه”، ومطعم بيلز و”كافيه بريدفاست”، وذلك لتلبية مختلف الأذواق الإعلامية.

تشغيل الموقع الأثري أمام زوار مجمع الملك خوفو

تأتي هذه الخطوة الهامه ضمن خطة التطوير الشاملة لتجربة الزوار، والتي تهدف إلى تشغيل الموقع الأثري أمام زوار مجمع الملك خوفو للمطاعم في أوقات جديدة تتيح لهم الاستمتاع بجمال الأهرامات في أجواء مسائية مميزة.

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