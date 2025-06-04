الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أوراسكوم تعلن بدء التشغيل الليلي بمجمع مطاعم الملك خوفو 12 يونيو

مجمع مطاعم الملك
مجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات، فيتو
ads

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار بدء التشغيل الليلي رسميًّا في مجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات بالجيزة، وذلك ابتداء من 12 يونيو من الساعة السابعة مساء.

بدء التشغيل الليلي رسميًّا في مجمع مطاعم الملك خوفو بهضبة الأهرامات

وأوضحت شركة أوراسكوم بيراميدز أنه سيتم نقل الزوار مباشرة إلى مجمع مطاعم الملك خوفو عبر حافلات خاصة تنطلق من مركز الزوار الجديد، حيث تم تجهيز الطريق المؤدي إلى مجمع مطاعم الملك خوفو بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لضمان تجربة آمنة ومريحة للزوار.

وصمم مجمع مطاعم الملك خوفو على طراز معماري خاص يمزج ببراعة بين التصميم العصري بمقاييس عالمية  والأجواء المصرية التاريخية الأصيلة في أهم أثر في العالم وآخر ما تبقى من عجائب العالم القديم أهرامات الجيزة ليُقدم بذلك تجربة فريدة تعكس عراقة الموقع وروح العصر. 

ويقدم المجمع أحدث معايير الضيافة العالمية بما يتماشى مع أصالة ورُقيّ هضبة الأهرامات بالجيزة ويضم مجمع مطاعم الملك خوفو مجموعة متنوعة من الوجهات الراقية، تشمل: مطعم “خوفو”، ومطعم “بيسترو خوفو”، و”مطعم لادوريه”، ومطعم بيلز و”كافيه بريدفاست”، وذلك لتلبية مختلف الأذواق الإعلامية.

 

تشغيل الموقع الأثري أمام زوار مجمع الملك خوفو

تأتي هذه الخطوة الهامه ضمن خطة التطوير الشاملة لتجربة الزوار، والتي تهدف إلى تشغيل الموقع الأثري أمام زوار مجمع الملك خوفو للمطاعم في أوقات جديدة تتيح لهم الاستمتاع بجمال الأهرامات في أجواء مسائية مميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة أوراسكوم بيراميدز جلس الأعلى للآثار اوراسكوم بيراميدز مجمع مطاعم الملك خوفو هضبة الأهرامات بالجيزة الأهرامات

مواد متعلقة

إشادة واسعة من السائحين بخدمات أوراسكوم بيراميدز في الأهرامات (فيديو)

أوراسكوم للتنمية تصدر تقريرها السنوي الثاني للاستدامة البيئية والمجتمعية

بقدرة 500 ميجاوات، أوراسكوم تعلن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر محطة للرياح بإفريقيا

أوراسكوم تكشف تفاصيل دورها في تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

المزيد
الجريدة الرسمية