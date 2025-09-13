جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف الاجتماع الـ33 للمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابى

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، أحد المجالس المتخصصة التابعة لاتحاد الجامعات العربية، وذلك في إطار دعمها المتواصل للعمل العربي المشترك والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.

ويأتي هذا الحدث في إطار الدعم المتواصل من خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يولي أهمية كبرى لتفعيل أوجه التعاون العربي المشترك، ودعم الحراك الأكاديمي الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمنصة تعليمية رائدة على المستوى العربي والدولي، وانطلاقًا من حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة أمام طلابها والطلاب العرب لتعزيز مهاراتهم العملية والإبداعية، من خلال برامج التدريب، والتبادل الطلابي، والأنشطة المشتركة التي تؤهلهم بشكل فعّال لسوق العمل.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي عدد من الجامعات العربية، حيث ناقش الحضور سبل تطوير آليات التعاون المشترك، وابتكار مبادرات نوعية تخدم الطلاب وتواكب تطورات التعليم العالي إقليميا.

وعلى هامش الاجتماع، جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة من الجامعات المشاركة، في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتبادل الطلابي، في خطوة تؤكد مكانة الجامعة كمنصة تعليمية رائدة تسهم بفاعلية في بناء جسور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي.

وأكدت د. هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن استضافة الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات العربية، مشيرة إلى أن الجامعة حريصة على دعم المبادرات التي ترتقي بمستوى التعليم والتدريب وتسهم في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشارت المنوفي إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على الدور الريادي للجامعة في احتضان الفعاليات العلمية والإبداعية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد اللقاء حضور نخبة من القيادات الأكاديمية البارزة على مستوى الوطن العربي، ممن يمثلون مؤسسات تعليمية عريقة وشخصيات أكاديمية مرموقة، من بينهم، أ.د. عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ود. نذير مفلح عبيدات رئيس الجامعة الأردنية ووزير الصحة الأسبق، ود. عماد داوود رئيس جامعة فلسطين الأهلية، ود. فواز أحمد مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، ود. أبو القاسم محمد رئيس جامعة ليبيا المفتوحة، كما شارك من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كل من د. هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والقائم بأعمال تسيير شؤون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الإدارية والعلمية، ود. نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري، ود. إيمان عبدالعزيز مدير تطوير أعمال الجامعة ومؤسساتها.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

