وحدة السكان بالشرقية تنظم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي

الديوان العام بمحافظة
الديوان العام بمحافظة الشرقية

أكدت ريهام رجب، مديرة وحدة السكان بالديوان العام بـمحافظة الشرقية، قيام الوحدة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر بتنظيم ورشة عمل مجانية بعنوان “التمكين الاقتصادي..ريادة الأعمال والشمول المالي”.

وحدة السكان بالشرقية تنظم ورشتي عمل حول التمكين الاقتصادي والشمول المالي

دار مناسبات أبوعيسى 

 حيث  تقام ورشة العمل على مرحلتين/ الأولى غدًا الأحد ١٤ سبتمبر بدار مناسبات أبوعيسي بمركز ومدينة بلبيس، والثانية يوم الأثنين 15 سبتمبر بمكتبة مصر العامة بمركز ومدينة فاقوس.

تستهدف الشباب والفتيات 

 وأضافت مديرة وحدة السكان، أن الورشة ستقام من الساعة ١٠:٣٠ صباحًا حتى ١:٠٠ ظهرًا، وتستهدف الشباب والفتيات من عمر ١٨ حتى ٤٥ سنة، مشيرة إلي الدور الهام لمبادرة التمكين الإقتصادي في تعليم الشباب كيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة كذلك كيفية الإستفادة  من أدوات الشمول المالي.

 

جلسة تفاعلية لرفع الوعي بقضايا السكان في مركز شباب المهدية بالشرقية

مبادرة التمكين الاقتصادى 

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، علي أهمية مبادرة التمكين الإقتصادي بإعتبارها عملية تهدف إلى زيادة قدرة الأفراد والجماعات على التحكم في حياتهم الإقتصادية من خلال توفير فرص العمل.  

