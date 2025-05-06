حصاد نشاط وحدة السكان بالشرقية خلال أبريل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان عبر ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية.

المهندسة لبنى عبد العزيز

وأكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعيق جهود التنمية من نمو سكاني ووجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية أو بين الذكور والإناث، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها، لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة

واستعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام مجهودات الوحدة خلال شهر أبريل الماضي والتي تمثلت في انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" بفاقوس وندوات توعوية عن إدارة الأزمات والكوارث و الهجرة غير الشرعية وأرض سيناء الحبيبة وذلك بواحة أمان بمكتبة مصر العامة بفاقوس فضلا عن ندوة توعوية عن أهمية القيم الإيجابية وحب الوطن بفاقوس واستمرار متابعة فعاليات فحص وعلاج فقدان السمع بجميع الوحدات الصحية بفاقوس.

استئناف الندوات التثقيفية بفاقوس

كما تم استئناف الندوات التثقيفية بالعديد من الوحدات الصحية بفاقوس وندوات توعوية عن فضل الأم ومدى انتشار السلوك الايجابي في رمضان والإحتفال بيوم اليتيم و الانتماء وحب الوطن وذلك بقرية جميزة بني عمرو بديرب نجم وأيضا ندوات إرشادية عن ( العلاقات الإنسانية بين المسلمين - التنمية المستدامة والمحافظة على المياه والمناخ) بقرية قرموط صهبرة بديرب نجم وندوة توعوية عن الإحتفال باليوم العالمي للتوحد بديرب بنجم.

ندوات التغدية الصحية في ديرب نجم

وتم عقد عن ندوات إرشادية عن (التغذية الصحية والغذاء المفيد للجسم -أهمية العمل) بقرية العصايد بديرب نجم، والاحتفال بيوم اليتيم، كذلك ندوة إرشادية عن “ماذا بعد رمضان” بمدينة صان الحجر ومتابعة العمل بمستشفي الإبراهيمية والمرور على العيادات بها والتأكد من توفير الخدمات للمواطنين بمركز الإبراهيمية، وندوة توعوية عن إتقان العمل بأبو حماد وندوة إرشادية عن الذبح داخل المجازر الرسمية وأهميتها للفرد والمجتمع في مدينة القنايات.

ندوة توعوية بعنوان امراة واعية بكفر الشرابية بمشتول

كما تم تنظيم فعاليات حملة تنظيم الأسرة "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة " بمشتول السوق وندوة توعوية "تحت شعار إمراة واعية بقرية كفر الشرابية بمشتول السوق وندوة إرشادية عن الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان بمدرسة الحسينية الثانوية بنات، وزيارات منزلية لكبار السن من خلال الفرق الطبية بكفر صقر وندوات إرشادية عن الهوية وحب الوطن وتنظيم الاسرة بقري الصنافين وملامس بمنيا القمح.

ندوة ارشادية عن الصحة الانجابية والشمول المالى

وعقدت ندوات إرشادية عن الصحة الانجابية والشمول المالي و أثر الزيادة السكانية على نصيب الفرد من المياه والتحصين ضد الحمي القلاعية بقرية شبرا النخلة في بلبيس بالاضافة الى ندوة توعوية عن مناقشة أسعار شرائح المياه ومراحل تنقية المياه، وأخرى إرشادية عن الرد على الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة بقرية العدلية ببلبيس، وندوة دينية عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية أنشاص الرمل في بلبيس.

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