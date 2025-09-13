شكاوى اترمت في الزبالة، جهاد جريشة يعلن استقالته من رئاسة مركز شباب دنديط (فيديو)

أعلن الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، استقالته من رئاسة مركز شباب دنديط في محافظة الدقهلية، بعد 7 سنوات من توليه المسئولية وبالتحديد منذ أكتوبر 2018.

وظهر جهاد جريشة في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لمركز شباب دنديط، وجه خلالها الرسالة الأخيرة للجمعية العمومية مؤكدا استقالته بعدما سبق وتقدم باستقالة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بتاريخ 5 يوليو وتم تجميدها، قبل أن يتقدم باستقالته مجددا يوم الخميس الماضي لوزارة الشباب والرياضة.

وقال جهاد جريشة: “شكرا لكم على الثقة وحاولنا نعمل حاجة محترمة، ولكن سبب الاستقالة الرئيسي هو الشكاوى من أعضاء مجلس الإدارة ضد شخص جهاد جريشة، موجود في لجنة الحكام باتحاد الكرة وموجود رئيس لمركز الشباب، والشكاوى دي بتترمي في الزبالة”.

وأضاف جريشة: “لن أهاجم هؤلاء لأني مش شايفهم رغم الشكاوى المستمرة في الوزارة والمديرية.. والناس بتتصل بيا يقولوا وصلنا شكوى ضدك ورميناها في الزبالة”.



أزمة وشكاوى بمركز شباب دنديط بسبب الملعب الأكليرك

وكانت الساعات الماضية، شهدت أزمة بسبب مشروعات الطرح الاستثماري في مركز شباب دنديط بمحافظة الدقهلية، بعد شكاوى للوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت الأزمة بسبب الملعب الأكريليك بمركز شباب دنديط، والذي تم توقيع في نوفمبر 2023، بين جهاد جريشة الحكم الدولي السابق رئيس مجلس إدارة المركز، وأحد المستثمرين، حيث شهد العقد مفاجآت بالموافقة على استرداد المستثمر تكلفة إنشاء الملعب الأكليرك بسبب أزماته الصحية وخسائره، على أن تكون بنظام الأقساط الشهرية، ليتم تشكيل لجنة من الرقابة والحوكمة بالدمديرية.

وتؤكد أن هذا الاتفاق قد خرج عما ألزم به قانون التعاقدات ومخالفة كراسة الشروط التي تنص على فسخ العقد دون إرجاع أي أموال للمستثمر، وتحميل ميزانية مركز الشباب ما يزيد عن 700 ألف جنيه وهو ما يمثل شبهة إهدار مال عام.

بعدها تم إلغاء القرار الصادر بصرف أموال للمستثمر، مع العلم أنه تم صرف 180 ألف جنيه بالخطأ رغم إلغاء كافة القرارت السابقة والتي تتطلب إرجاع الأموال.

فيما أكد الدكتور عبد الله البحار معاون الوزير، أن المستثمر دفع مبلغ تأمين وأن الشئون القانونية تحقق حاليا في الواقعة وهو ما دفعه لطلب مستندات إضافية من المديرية، وأكد الحضور أنه لا تهاون مع المال العام وسيتم حل الموضوع طبقا للتعاقد بين المركز والمستثمر ومحاسبة المخطئ.

