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رياضة

جهاد جريشة: هناك ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي أمام البنك

جهاد جريشة الحكم
جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، فيتو

قال جهاد جريشة الخبير التحكيمي، إن النادي الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة خلال الشوط الأول في مواجهة البنك الأهلي ضمن دوري نايل.

يجب إدارة ملف التحكيم بإحترافية كاملة 

وقال جهاد جريشة، في تصريحات تليفزيونية: "أنا أسير مع أي شيء في صالح التحكيم المصري والكرة المصرية، ونحتاج لتغيير المنظومة بالكامل، والعمل باحترافية في التحكيم بأقصى درجة ممكنة، وأعتقد أن مجلس الإدارة الجديد سوف يقدم ذلك، فالتحكيم هو عصب الكرة المصرية".

وتابع: "لو حدث اندماج بين التحكيم المصري والأجنبي سيكون في مصلحة الكرة المصرية، وأتمنى أن نصل بالتحكيم لحالة أفضل من الوضع الحالي".

مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فيتو
مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فيتو

إلغاء هدف الأهلي صحيح

وأردف: "في الحالة الأولى هناك لمسة يد واضحة على مدافع الأهلي رامي ربيعة، وحكم الفيديو يحق له العودة، وإلغاء الهدف قرار صحيح 100%، والاستحواذ لم يكن كاملا".

واستكمل: "لو كان الاستحواذ كاملًا فوفقا للبروتوكول سيتم إلغاء الهدف، ولكن في تلك الحالة لم يكن كاملا، وقرار الحكم بإلغاء الهدف صحيح".

وقال: "وقت الاستحواذ بيفرق في احتساب الهدف من إلغاؤه، والفريق لم يستحوذ على الكرة فترة طويلة، وتدخل حكم الفيديو صحيح، فالاستحواذ الكامل يلغي ركلة الجزاء، وفي تلك الحالة لم يكن الاستحواذ كاملا".

ركلة جزاء للأهلي لم تحتسب

وذكر: "هناك ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم تحتسب، وهناك مسك وشد مؤثر لـ ياسر إبراهيم، وليس لدي أي تفسير لعدم استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة في لقطة ياسر إبراهيم".

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الأهلي النادي الأهلي دوري نايل التحكيم المصري جهاد جريشة

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