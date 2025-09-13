السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

فوز أمريكا وكندا والبرتغال في بطولة العالم للكرة الطائرة بالفلبين

بطولة العالم للكرة
بطولة العالم للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة حاليا في الفلبين، وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وأسفرت نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن عن ما يلي:

أمريكا (3) - (0) كولومبيا - المجموعة الرابعة

كندا (3) - (1) ليبيا - المجموعة السابعة

البرتغال (3) - (1) كوبا - المجموعة الرابعة

تركيا (3) - (0) اليابان - المجموعة السابعة

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | 8:30 صباحا

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرا

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحا

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من:

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

