رسميا، أنتوني مارسيال أول لاعب فرنسي ينتقل إلى مونتيري المكسيكي

أعلن نادي مونتيري المكسيكي، بطل الدوري خمس مرات، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال بعقد يمتد حتى عام 2027، ليصبح أول لاعب فرنسي في تاريخ النادي.

مارسيال ينضم إلى زملائه السابقين

وينضم اللاعب البالغ 29 عاما إلى زملائه السابقين في إشبيلية الإسباني موسم 2021-2022، وهم لاعب الوسط أوليفر توريس، والمهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، بالإضافة إلى الجناح المكسيكي خيسوس كورونا. كما يضم الفريق المخضرم سيرجيو راموس منذ بداية الموسم الحالي.

وتعد المكسيك الوجهة الخامسة في مسيرة مارسيال، الذي بدأ مسيرته مع ليون قبل الانتقال إلى موناكو، ثم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث قضى تسعة مواسم، شملت فترة إعارة قصيرة إلى إشبيلية، قبل أن يخوض الموسم الماضي مع آيك أثينا اليوناني.

أرقام أنتوني مارسيال

يملك مارسيال في سجله الدولي 30 مباراة مع منتخب فرنسا سجل خلالها 3 أهداف، وكان جزءًا من قائمة منتخب بلاده وصيف كأس أوروبا 2016 وبطل دوري الأمم الأوروبية 2021، لكنه لم يُستدعَ من قبل المدرب ديدييه ديشان منذ سبتمبر 2021.

