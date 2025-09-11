نجم اليونايتد السابق يقترب من مزاملة سيرجيو راموس

اقترب أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، من الانتقال إلى ناد جديد، وذلك بعد انتهاء مشواره مع آيك أثينا اليوناني.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن المهاجم الفرنسي وافق على الانضمام إلى مونتيري المكسيكي، الذي يلعب له المدافع الإسباني سيرجيو راموس.

وكان مارسيال انضم إلى النادي اليوناني، خلال العام الماضي بعد نهاية عقده مع المان يونايتد، لكنه اكتفى بالظهور مع الفريق في 24 مباراة فقط.



من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مارسيال اتفق على كافة بنود تعاقده مع مونتيري، ليتبقى خضوعه للفحوصات الطبية قبل التوقيع.

ونجح مونتيري في التفوق على بوماس المكسيكي، الذي حاول ضم اللاعب، لكنه فشل في إقناعه بتخفيض راتبه.

وحصل مارسيال على إذن من ناديه اليوناني في الساعات الماضية، يسمح له بالسفر إلى المكسيك، من أجل إتمام إجراءات انتقاله لناديه الجديد.

