السبت 13 سبتمبر 2025
فرحة لم تكتمل، مصرع شابين بعد عودتهما من حفل زفاف وصلاة الوداع تبكي القرية

تشييع جثمان ضحايا
تشييع جثمان ضحايا طريق كفر شكر، فيتو

خيم الحزن على قرية كفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، عقب تشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين ودراجة نارية على طريق تصفا – كفر شكر، أثناء عودتهما من حفل زفاف أحد أصدقائهما.

محافظ القليوبية يتابع تركيب الهيكل المعدني لكوبري مشاة مجمع المدارس بالعصار

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

تشييع جثماني شابين ضحية حادث تصادم بكفر شكر 

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية بمشاركة المئات من الأهالي الذين ودعوا الشابين في مشهد مهيب، رافعين أكف الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرهما وذويهما الصبر والسلوان، قبل يتم دفنهما  بمقابر العائلة.

التصريح بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالقليوبية 

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا بوقوع  حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق تصفا – كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأسفر عن  وفاة كل من عبد العظيم أ.ع وأحمد م.ح، وإصابة 4 آخرين ذلك  أثناء عودتهما من حفل زفاف أحد أصدقائهما.

كما جرى الدفع بسيارات المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث وتحديد المتسبب فيه، كما صرحت بدفن جثمان الشابين اللذين  لقيا مصرعهما.

