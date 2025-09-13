السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شركات السياحة: بلاغات للنائب العام ضد كيانات غير مرخصة تعمل بالحج والعمرة

مناسك الحج
مناسك الحج
ads

بدأت غرفة شركات السياحة نشر أسماء عدد من تلك الكيانات على الحسابات الرسمية للغرفة بوسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت المواطنين من التعامل معها، وذلك لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة عدد من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والاثار مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة.

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون، وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة النائب العام الحج والعمرة الحج العمرة وزارة السياحة والآثار

مواد متعلقة

ضوابط «الحج» 1447.. استمرار رسوم العام الماضي.. توقعات بإلغاء برامج «البري».. و”السياحي” يكسر حاجز النصف مليون جنيه

السياحة تحدد موعد إغلاق باب التسجيل ببرامج الحج السياحي

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads