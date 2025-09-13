السبت 13 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لحفل توزيع جوائز إيمي في نسختها 77

الإيمي، فيتو
الإيمي، فيتو

ساعات قليلة وتنطلق فاعليات النسخة ٧٧، من مهرجان جوائز إيمي الأمريكية، والتي تعد أشهر وأكبر جائزة في عالم التلفزيون.

كيفية مشاهدة حفل إيمي

وينقل حفل توزيع جوائز إيمي، بشكل مباشرةً من مسرح بيكوك، حصريا على شبكة CBS التلفزيونية في أمريكا.

كما يمكن لمشتركي منصة Paramount+، مشاهدة الحفل، بالإضافة لمشتركي شوتايم.

مقدم حفل إيمي

ووقع الاختيار هذا العام علي الممثل الكوميدي، نيت بارجاتز، لتقديم حفل توزيع جوائز إيمي.

وعلق نيت، على هذا الاختيار، بأنه شرف عظيم.

حادث تشارلي كيرك يربك الاستعدادات، تغييرات أمنية طارئة قبل حفل الـ"إيمي"

وأكد موري ماكنتاير، الرئيس التنفيذي ورئيس أكاديمية التلفزيون (إيمي)، أن إدارة الإيمي تركز على جميع الجوانب الأمنية، في ضوء حادثة إطلاق النار على اليميني تشارلي كيرك يوم الأربعاء الماضي.

وصرح موري ماكنتاير، لمجلة فارايتي، قبل ساعات من إنطلاق حفل الإيمي فجر الأحد المقبل، قائلا: "نُعيد النظر في جميع خططنا الأمنية، ولكن لدينا دائمًا خطة أمنية مُحكمة.. ولابد من العلم أنه بعد وقوع حادثة إطلاق النار على تشارلي كيرك، اجتمع جميع أفراد الأمن لدينا لإعادة النظر في مثل هذه الأمور.. اجتمعنا مع إدارة شرطة لوس أنجلوس، ومع إدارة النقل، للتأكد من أننا على أهبة الاستعداد.. نحن واثقون من الخطط التي وضعناها".

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الإيمي في نسختها الـ 77

وأعلنت اللجنة المسئولة عن جائزة الإيمي رسميا، عن أسماء المرشحين للفوز بجوائزها، في نسختها الـ ٧٧، والمقرر إقامتها ١٤ سبتمبر المقبل.

وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:ـ

 أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير: ـ

 كولين فاريل [ The Penguin ] 

 براين تيري هنري [ Dope Thief ] 

 كوبر كوخ [ Monsters ] 

 جيك جيلينهال [ Presumed Innocent ] 

ستيفين جراهام [ Adolescence ]

Image

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير: - 

كيت بلانشيت [ Disclaimer ] 

ميجان فاهي [ Sirens ] 

 رشيدا جونز [ Black Mirror ] 

 كريستن ميليوتي [ The Penguin ] 

ميشيل ويليامز [ Dying for Sex ]

Image

 أفضل مسلسل قصير: - 

[ Adolescence ] 

[ Black Mirror ] 

 [ The Penguin ] 

[ Monsters ] 

 [ Dying For Sex ]

Image

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: -

أوزو أدوبا [ The Residence ] 

 كريستين بيل [ Nobody Wants This ] 

كوينتا برونسون [ Abbott Elementary ] 

 ايو ايديبري [ The Bear ] 

 جين سمارت [ Hacks ]

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:ـ

 آدم برودي [ Nobody Wants This ] 

 سيث روغين [ The Studio ] - جيسون سيغيل [ Shrinking ] 

 مارتن شورت [ Only Murders in the [ Building -

جيريمي الين وايت [ The Bear ]

Image

أفضل مسلسل كوميدي: - 

[ Abbott Elementary ] 

 [ The Bear]

[ Hacks ] 

[ Nobody Wants This ]

 [ Only Murders In The Building ] 

 [ Shrinking ] 

 [ The Studio ] 

 [ What We Do In The Shadows ]

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: -

 ستيرلنج براون [ Paradise ] 

 جاري أولدمان [ Slow Horses ] 

 بيدرو باسكال [ The Last of Us ] 

 آدم سكوت [ Severance ] 

 نوح وايل [ The Pitt ]

Image

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: - 

كاثي بيتس [ Matlock ] 

شارون هورجان [ Bad Sisters ] 

بريت لوير [ Severance ] 

 بيلا رامزي [ The Last of Us ] 

 كيري راسل [ The Diplomat ]

Image

أفضل مسلسل درامي: - 

[ Andor ] 

 [ The Diplomat ] 

[ The Last Of Us ] 

 [ Paradise ] 

[ The Pitt ] 

[ Severance ] 

 [ Slow Horses ] 

[ The White Lotus ]

Image

أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي: -

 أوليفيا كولمان [ The Bear ] 

 جيمي لي كيرتس [ The Bear ] 

سينثيا إيريفو [ Poker Face ]

 جوليان نيكولسون [ Hacks ] 

 روبي هوفمان [ Hacks ] 

 زوي كرافيتز [ The Studio ]

 أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل قصير أو فلم تلفزيوني:  - 

خافيير بارديم [ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ] 

بيل كامب [ Presumed Innocent ] 

 أوين كوبر [ Adolescence ] 

روب ديلايني [ Dying for Sex ] 

 بيتر سارسجارد [ Presumed Innocent ] 

 أشلي والترز [ Adolescence ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل درامي: -

 باتريشا اركيت [ Severance ] 

كاري كون [ The White Lotus ] 

 كاثرين لاناسا [ The Pitt ] 

جوليان نيكولسون [ Paradise ] 

 باركر بوساي [ The White Lotus ] 

 ناتاشا روثويل [ The White Lotus ] 

 إيمي لو وود [ The White Lotus ]

أفضل ضيق شرف في مسلسل كوميدي: 

جون بيرنثال [ The Bear ] 

برايان كرانستون [ The Studio ]

 ديف فرانكو [ The Studio ]

 رون هاورد [ The Studio]

 أنثوني ماكي [ The Studio ] 

مارتن سكورسيزي [ The Studio ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ـ

ديردري أوكونور [ The Penguin ] 

 ارين دوهيرتي [ Adolescence ] 

 روث نيجا [ Presumed Innocent ] 

 كلوي سيفاني [ Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ] 

 جيني سلايت [ Dying for Sex ] 

 كريستن تيماركو [ Adolescence ]

أفضل ممثلة بدور مساعد في مسلسل كوميدي: -

 ليزا كولون زاياس [ The Bear ] 

هانا اينبندر [ Hacks ] 

كاثرين هان [ The Studio ] 

جانيل جيمس [ Abbott Elementary ] 

 كاثرين اوهارا [ The Studio ] 

 شيريل لي رالف [ Abbott Elementary ] 

 جيسيكا ويليامز [ Shrinking ]

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل كوميدي: - 

ايبون موس باتراش [ The Bear ] 

اكي بارينهولتز [ The Studio ] 

 هاريسون فورد [ Shrinking ] 

 مايكل أوري [ Shrinking ] 

بوين يانج [ Saturday Night Live ] 

 كولمان دومينجو [ The Four Seasons ] 

جيف هيلر [ Somebody Somewhere ]

أفضل ضيفة شرف في مسلسل درامي: -

 جاين الكساندر [ Severance ] 

جويندولين كريستي [ Severance ] 

 كايتلن ديفر [ The Last of Us ] 

 كاثرين اوهارا [ The Last of Us] 

 شيري جونز [ The Handmaid’s Tale ] 

 ميريت ويفير [ Severance ]

أفضل ممثل بدور مساعد في مسلسل درامي: - 

والتون جوجينز [ The White Lotus ] 

 جيسون ايزاكس [ The White Lotus ] 

سام روكويل [ The White Lotus ] 

تراميل تيلمان [ Severance ] 

 جون توتورو [ Severance ] 

جيمس مارسدين [ Paradise ] 

 زاك شيري [ Severance ]

الإيمي أماندا سيفريد الإيمي اسماء مرشحي الايمي

