البابا تواضروس لشباب الكنيسة الأرثوذكسية: المحبة والأمانة أهم مبادئ الشاب المسيحي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، مجموعة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في واشنطن دي سي، خلال زيارتهم لمصر برفقة القس أليشع رزق، وبحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن البابا تواضروس الثاني تحدث معهم عن ثلاثة مباديء هامة في حياة الشباب المسيحي وبناء شخصيته وهي "المحبة - الأمانة - الطهارة والنقاوة".

وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية إن البابا تواضروس استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

البابا تواضروس يوجه رسائل لشباب الإسكندرية: اشبعوا بالكنيسة وتسلحوا بالمعرفة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجموعة من النصائح والإرشادات التي حملت معاني عميقة حول التمسك بالكنيسة والإيمان والمعرفة، وذلك في لقاء روحي مع شباب الإسكندرية.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني الشباب إلى الشبع بالكنيسة والارتواء من تعاليمها، مشددًا على أهمية الدراسة والتعلم ليكونوا قديسين ومعلمين على نهج القديس أثناسيوس الرسولي، قائلًا: "اشبع بالكنيسة وادرس وتعلم لتصير مثل أثناسيوس".

وأكد أن عمق الحياة الكنسية هو السبيل للنمو بالجهاد والمعرفة، مبرزًا ضرورة التدقيق في الوقت والعمل والمعرفة، وضرب مثالًا بآريوس الذي غيّر حرفًا واحدًا فغيّر به المعنى بأكمله، موضحًا أن أثناسيوس كان شابًا وقتها لكنه استطاع مواجهة التيار الآريوسي بفضل معرفته وشبعه بالكنيسة والحياة الروحية.

كما عبّر البابا تواضروس الثاني عن ثقته الراسخة في الكنيسة القبطية قائلًا: "أتعجب ممن يخافون على الكنيسة، فكنيستنا مثل الجبل لا يؤثر عليها أحد، بل هي التي أثرت وتؤثر، فهي كنيسة معلمة، وكنيسة الشهداء التي حفظت إيمانها"*.

وأشار قداسته إلى عراقة الكنيسة القبطية وامتدادها التاريخي لأكثر من ألفي عام، مضيفًا: "أشكر الله الذي أعطانا أن نعيش في كنيسة عمرها ٢٠٠٠ سنة، بينما ألتقي أحيانًا بمسؤولي كنائس لا يتجاوز عمرها خمسين عامًا، وحتى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية الأكبر عددًا عمرها ١٠٠٠ سنة، وهذا يعكس عظمة كنيستنا وبلادنا".

