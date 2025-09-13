اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للشباب للكرة الطائرة بالقاهرة

الكرة الطائرة، تفتتح اليوم السبت منافسات البطولة الأفريقية للشباب للكرة الطائرة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري، بمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام الثامنة مساءً.

وتنطلق منافسات اليوم الأول بإقامة أربع مباريات، حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط البطولة بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، يعقبها لقاء الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، ثم مواجهة المغرب مع رواندا في الرابعة مساءً، على أن يختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بلقاء زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساءً بحضور كبار المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، ومنى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة.

ويرأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الجزائر، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.

