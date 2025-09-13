السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة نشر فيديو مفبرك ضد الشرطة بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق مشاهدات وحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري 15 يوما على ذمة التحقيق. 

البداية كانت عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء بقيام رجال الشرطة باقتحام منزل شخص وتلفيق قضايا لأشقائه بالقاهرة.

بالفحص تبين أن وراء الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بجوار مسكنه، وأضاف تعليقًا صوتيًّا زعم فيه على غير الحقيقة اقتحام الشرطة للمنزل وتلفيق قضايا.


ترويج مقطع فيديو مفبرك ضد الشرطة بالقاهرة
 

كما تبين قيام عاطل آخر "له معلومات جنائية" بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر بحوزتهما على سلاح ناري "فرد خرطوش" وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ونشر الفيديو بقصد النكاية بالأجهزة الأمنية وتحقيق نسب مشاهدات عالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر مخدر الحشيش وزارة الداخلية النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة 30 متهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجنايات

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، مدبولي يتفقد "الممشى السياحي"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads