حبس عاطلين بتهمة نشر أخبار كاذبة وحيازة مخدرات وسلاح في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق مشاهدات وحيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء بقيام رجال الشرطة باقتحام منزل شخص وتلفيق قضايا لأشقائه بالقاهرة.



بالفحص تبين أن وراء الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بجوار مسكنه، وأضاف تعليقًا صوتيًّا زعم فيه على غير الحقيقة اقتحام الشرطة للمنزل وتلفيق قضايا.



ترويج مقطع فيديو مفبرك ضد الشرطة بالقاهرة

كما تبين قيام عاطل آخر "له معلومات جنائية" بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعُثر بحوزتهما على سلاح ناري "فرد خرطوش" وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ونشر الفيديو بقصد النكاية بالأجهزة الأمنية وتحقيق نسب مشاهدات عالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.