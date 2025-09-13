السبت 13 سبتمبر 2025
50 فيديو معدين لنشر الرذيلة، تفريغ هواتف صانعي محتوى متهمين ببث مقاطع مخلة

فرغت النيابة العامة، هواتف صانعي محتوى متهمين بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، وتبين احتواءها علي 50 فيديو معد للنشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعي محتوى بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، والإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة تدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي

