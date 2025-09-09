حبس صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعي محتوى متهمين بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعى محتوى بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى، والإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

