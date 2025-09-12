السبت 13 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تصل لـ 16 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر وبدأت من 4 آلاف جنيه وحتى 16 ألف جنيه.

وأعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards عن ترشيح النجم عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في أفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards 

وتعد جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards أكبر حدث موسيقي إفريقي سنوي، وتشمل 36 فئة تغطي كافة المناطق الجغرافية والجونرات الموسيقية في قارة إفريقيا.

ويعتبر عمرو دياب أكثر فنان مرشح لنيل جوائز في أكثر من فئة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" حيث تصدر قوائم الاستماع في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا منذ صدوره حتى الآن.

يذكر أن عمرو دياب هو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2016 كأكثر فنان مبيعًا في الشرق الأوسط، وأكثر فنان عربي حقق جائزة الموسيقى العالمية World Music Awards لسبع مرات خلال مسيرته الفنية.

حفل عمرو دياب في دبي عمرو دياب الهضبة عمرو دياب

