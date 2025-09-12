شاهد الزي الرسمي لفريق المصري بالموسم الجديد (فيديو)

نشر النادي المصري فيديو خاصا بزيه الجديد للموسم الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الزي الجديد المصري

المصري يتعاقد مع راع للنادي

وسيتم وضع الشعار الخاص بالشركة الراعية على صدر القميص الخاص بالنادي المصري للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الشركة الراعية من كبري الشركات العاملة في مجال الفنادق والسياحة في مصر والشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه المجموعة من عدد كبير من المنتجعات والفنادق السياحية بمصر والشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري



الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري نايل

محمود ناجي ، حكمًا للساحة.

سامي هلهل، مساعد حكم أول.

محمد مجدي سليمان ، مساعد حكم ثان.

أحمد عبد الله ، حكم رابع.

أحمد الغندور ، حكم تقنية الفيديو.

أحمد جمال، مساعد حكم تقنية الفيديو

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

