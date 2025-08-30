بسبب إغماء المتهمة، رفع جلسة محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" والدفاع يطلب حضور وفاء عامر

تعرضت مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" لحالة إغماء أثناء جلسة محاكمتها أمام محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، وتم رفع الجلسة لإفاقتها وإدخال المحامين للمداولة.

ودفع محامي مروة يسري ببطلان إجراءات القبض عليها وعدم قبول الدعوى ووقفها وقفا تعليقيا لحين الفصل في البلاغ المقدم من والدة إبراهيم شيكا وقصور التحريات عن بلوغ حد الدليل، وانتفاء ركن الإسناد، وعدم صحة الفحص العام دون مستندات فنية، وانتفاء الضبط الجنائي، والدفع باستمرار الشك لحظة النشر وعدم وجود رابط زمني أو مكاني.

وطلبت هيئة الدفاع بضرورة حضور وفاء عامر رغم أنها غير ذي صفة في توجيه الاتهامات، وتساءلت، هيئة الدفاع عن سبب محاكمة المتهمة في الإسكندرية رغم عدم وجود إثبات ببث مقاطع فيديو من الإسكندرية، وقالت الهيئة إن تحريات المباحث لم تتوصل إلى أي شئ، وأن هناك قصور في التحقيقات تبطل القضية، وذلك يدفع ببطلان تحقيقات النيابة والقيد والوصف.

وأضافت هيئة الدفاع أن ادعاءات مروة يسري باتت ظاهرة بعد أن تقدمت والدة إبراهيم شيكا ببلاغ بسرقة أعضاء ابنها المتوفى وهو ما يقلب القضية رأسا على عقب إذا ثبت ذلك.

وقال محامي وفاء عامر، إن القضية لا تمس الفنانة أو السب والقذف فقط، لكنها تمس الدولة كلها وقال إن المتهمة قامت بإنشاء ٤٠ حسابا اتهمت فيه شخصيات عامة ببعض التهم دون دليل واضح، ويجب حظر النشر في القضية لتلك الأسباب.

كما أن هيئة الدفاع استبقت التحقيقات في تصريحات تلفزيونية وآخرين عبر الفيس بوك، وأحد أعضاء هيئة الدفاع اتهم مروة نفس الاتهامات ولكنه فجاءة انضم لهيئة الدفاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.