محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

طالب محامي الفنانة وفاء عامر بحظر النشر في قضية محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" بتهمة سب وقذف بعض الشخصيات وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

كما طالب هيئة الدفاع بسماع شهود النفي، فيما رفعت المحكمة الجلسة في انتظار قرار المحكمة بالتأجيل.

محاكمة ابنة مبارك المزعومة

وكانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزة أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة الي المحكمة الاقتصادية.

وأعلنت فى وقت سابق، وزارة الداخلية إنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعي انتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى تم تحديدها وضبطها وهي (صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج")، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

