أجواء حرب عالمية في السماء، بولندا و"الناتو" يتصديان لطائرات مسيرة روسية

قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا، وفق "رويترز".



وذكرت في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".



وكانت القوات الجوية الأوكرانية حذرت من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي البولندي، وتهدد مدينة زاموشتش.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام "طائرات مسيرة في بولندا، تتجه غربا نحو مدينة زاموشتش!".

وقالت قيادة العمليات في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد التحذير الأوكراني.

وذكرت قيادة العمليات في منشور على موقع إكس "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب".

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي لبولندا.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرة واحدة على الأقل تتجه نحو مدينة جيشوف غرب بولندا.

وأفادت القوات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي شنّ هجمات جديدة باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى وجود عدد كبير من طائرات "العدو" بدون طيار فوق المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العاصمة كييف، سُمع صوت إطلاق نار مضاد للطائرات قبل منتصف الليل بقليل.

وذكرت تقارير بأن بعض الطائرات بدون طيار دخلت بالفعل غرب أوكرانيا متجهة نحو مدينة لوتسك، وتم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في معظم أنحاء البلاد.

وتوقع مراقبون عسكريون أوكرانيون أيضا احتمال استخدام صواريخ كروز جوية وبحرية.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن قاذفات قنابل استراتيجية وسفنا مجهزة بصواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قد تم تجهيزها للانتشار.

