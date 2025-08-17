قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال مقابلة على قناة "CNN" أن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية إشراك حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حماية أوكرانيا.

ويتكوف: الحديث عن إشراك الناتو في حماية أوكرانيا غير وارد

وأضاف ويتكوف أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب توصلا خلال لقائهما إلى اتفاق فعلي حول ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا، نافيا أن يعني ذلك إشراك "الناتو" في حماية أوكرانيا بموجب هذا الاتفاق.



وشدد المبعوث الأمريكي الخاص على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستتمكن من تقديم نص شبيه بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو لتوفير ضمانات أمنية".

وأضاف ويتكوف: "ستكون الولايات المتحدة قادرة على تقديم حماية مشابهة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة"، مؤكدا أن هذا لا يعني إشراك "الناتو" مباشرة في الدفاع عن أوكرانيا.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن "هذا أحد الأسباب الحقيقية التي تدفع أوكرانيا للرغبة في الانضمام إلى الناتو".

