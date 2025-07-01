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رياضة

الزمالك يرفض رحيل مصطفى الزناري في هذه الحالة

مصطفي الزناري
مصطفي الزناري

رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل مصطفي الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حالة عدم التعاقد مع مدافع. 

وأوضح المصدر أن النادي قد يفكر في رحيله في حالة واحدة فقط وهي التعاقد مع مدافع جديد. 

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتكللت بالحصول على بطولة كأس مصر.

نادي الزمالك 

وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لأيمن الرمادي، وأشاد بدور كلٍّ منهم مع الفريق.

وضمّ جهاز المعاون كلًا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى الكابتن وائل القباني، مدير  الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات، وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.

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