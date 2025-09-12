الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت والبنك الأهلي في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026 وجاء كالتالي:

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بتروجت

دخل فريق البنك الأهلي مباراته أمام بتروجت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع :عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار

خط الهجوم: احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، أسامة فيصل، أحمد أمين أوفا، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد متعب.

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي

أمام فريق بتروجت فدخل مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: أحمد غنيم – هادي رياض – إسلام عبد الله – عمر رضا

خط الوسط: محمد علي – أدهم حامد – توفيق محمد – مصطفى الجمل

خط الهجوم: بدر موسى – أحمد بحبح

البدلاء: سيكو سونكو، أحمد يسين، مؤمن عاطف، أسوديا، مصطفى البدري، عبد الكامل رضا، أحمد حامد، عبد الله ديابنة، عادل علي.

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي، فيتو

موعد مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

وانطلقت صافرة مباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت.

وتنقل أحداث مباراة بتروجت والبنك الأهلي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري وتحديدا قناة أون سبورت 1.

ويأمل فريق البنك الأهلي في الظهور الأول لمديره الفني الجديد أيمن الرمادي فى تحقيق الفوز على بتروجت، من أجل استعادة الانتصارات.

فيما يسعى بتروجت، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة، خاصة بعد نتائجه الإيجابية في الجولات الخمس الماضية من عمر الدوري المصري الممتاز

موقف بتروجت والبنك الأهلي في الدوري المصري

ويحتل بتروجت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، وذلك من خلال 5 مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 5 مباريات.

