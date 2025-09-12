الجمعة 12 سبتمبر 2025
غيبوبة سكر سبب سقوط سيارة في ملاحة العجيزي بطنطا (فيديو)

مريض سكر يفقد السيطرة
مريض سكر يفقد السيطرة على سيارته ويسقط بها في ملاحة العجيزي

سادت حالة من القلق في محيط سوق الاثنين بمدينة طنطا اليوم عقب سقوط سيارة ملاكي يقودها مواطن داخل مياه ملاحة العجيزي وسط استنفار أمني وانتشار مكثف لقوات الإنقاذ النهري.

حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

فرض كردون أمني حول المنزل المنهار في طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بالواقعة وانتقلت قوة من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف ووحدات الإنقاذ النهري إلى الموقع وبدأت أعمال البحث والتمشيط لانتشال السيارة وسائقها.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق يُدعى السيد شحاتة 57 عامًا من أبناء طنطا ويعاني من مرض السكري مرجحة أن يكون قد تعرض لغيبوبة سكر أثناء القيادة تسببت في فقدانه السيطرة على السيارة وسقوطها في المياه.

وأفاد شهود عيان أن السيارة انزلقت بشكل سريع ومفاجئ نحو الملاحة فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لاستخراج السيارة والتأكد من عدم وجود ركاب آخرين بداخلها.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث مع تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

