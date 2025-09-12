غيبوبة سكر سبب سقوط سيارة في ملاحة العجيزي بطنطا (فيديو)

سادت حالة من القلق في محيط سوق الاثنين بمدينة طنطا اليوم عقب سقوط سيارة ملاكي يقودها مواطن داخل مياه ملاحة العجيزي وسط استنفار أمني وانتشار مكثف لقوات الإنقاذ النهري.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بالواقعة وانتقلت قوة من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف ووحدات الإنقاذ النهري إلى الموقع وبدأت أعمال البحث والتمشيط لانتشال السيارة وسائقها.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق يُدعى السيد شحاتة 57 عامًا من أبناء طنطا ويعاني من مرض السكري مرجحة أن يكون قد تعرض لغيبوبة سكر أثناء القيادة تسببت في فقدانه السيطرة على السيارة وسقوطها في المياه.

وأفاد شهود عيان أن السيارة انزلقت بشكل سريع ومفاجئ نحو الملاحة فيما تواصل فرق الإنقاذ محاولاتها لاستخراج السيارة والتأكد من عدم وجود ركاب آخرين بداخلها.

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث مع تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.