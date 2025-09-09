مدير الإغاثة الطبية: الاحتلال يسعى لمسح مدينة غزة من الوجود ونرفض التهجير

قال محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: إن كل مقدمي الخدمات الصحية يرفضون مغادرة مدينة غزة، مشيرًا إلى صعوبة إخلاء مستشفيات مدينة غزة عمليا.

وتابع مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة في تصريحات صحفية: لا أحد من سكان مدينة غزة مقتنع بأن مغادرة ديارهم نحو الجنوب آمن.

وأضاف: هناك نحو مليون شخص بمدينة غزة مطالبون بإخلاء المدينة وهذا مستحيل.

كما أشار أن قوات الاحتلال تعمل على مسح مدينة غزة من الوجود وتدميرها تماما، وأن إسرائيل تعمل على تهجير سكان مدينة غزة قسرا.

وقبل وقت سابق من اليوم دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، سكان مدينة غزة شمال القطاع إلى إخلاء المدينة باتجاه الجنوب، عبر محور الرشيد، مشيرا إلى أنه "سيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة".

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقا وحتى البحر غربا.

وأشار إلى أنه مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.

وتابع:" من أجل سلامتكم، أخلوا المدينة فورا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي، البقاء في المنطقة خطير جدا".

واختتم:" للإبلاغ عن حواجز وضعتها حماس أو محاولات عناصرها لمنع الإخلاء 0529625830".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.