الكنيست الإسرائيلي يقر 31 مليار شيكل لتمويل حرب غزة

صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإضافة نحو 31 مليار شيكل (أكثر من 9 مليارات دولار) لتمويل نفقات الحرب.

وقال موقع “كالكاليست” الاقتصادي العبري: “أقر الكنيست في القراءة الأولى، مبلغ 30.8 مليار شيكل (9.23 مليارات دولار) إضافيا، مخصصا بشكل رئيسي للاحتياجات الأمنية”.

وصوّت 42 عضوا بالكنيست (من أصل 120) لصالح مشروع القانون، مقابل 37 عارضوه، ولكن لكي يصبح قانونا نافذا يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات وفق القانون الإسرائيلي.

وجرى التصويت في جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست خلال عطلته الصيفية ضمن صفقة سياسية بين الحكومة والحزبين الحريديين (المتدينين) اللذين انسحبا من الحكومة في يوليو الماضي، احتجاجا على عدم وفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوعده بسن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

وقضت الصفقة بأن يتغيب حزب “يهودوت هتوراه” (7 مقاعد بالكنيست) عن التصويت، بينما يصوّت حزب “شاس” (11 مقعدا) لصالح مشروع القانون، وفق المصدر ذاته.

 

