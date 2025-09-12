الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير الأوضاع في الضفة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من السياسة الإسرائيلية الممنهجة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة وخلق حالة من الفوضى لتمرير مشاريع الضم والتوسع والتهجير.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن التهاون الدولي يشجع حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي في إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وأشارت إلى أنها تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تنكيل وعقوبات جماعية وإغلاقات واقتحام وهدم للمنازل وتعميق للاستيطان.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة بتدخل دولي فاعل لحماية مدينة طولكرم ومواطنيها ومنازلهم وممتلكاتهم من بطش الجيش الإسرائيلي وعقوباته الجماعية التي فرضها على المدنيين العزل.

وشددت، على أن المطلوب هو ترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه وفرض مسار سياسي حقيقي لتطبيق إعلان نيويورك وغيره من قرارات الشرعية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.