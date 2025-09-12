تامر حسني ورامي جمال، ننشر الملامح الأولية لأبرز ألبومات شتاء 2025

بدأ عدد كبير من نجوم المزيكا في مصر، تجهيز ألبومات وأغاني فصل الشتاء لعام 2025، بعدما شهد الصيف زخما كبيرا من الألبومات الغنائية، وكان على رأسهم الهضبة عمرو دياب الذي طرح ألبوم ابتدينا.

أغاني شتاء 2025

ويواصل رامي جمال، تجهيز ألبوم الشتاء، حيث انتهى من تسجيل عدد من الأغاني ضمن ألبومه الجديد، وهي من توزيع الموزع الموسيقي إسلام شوقي.

أغاني سينجل لـ تامر حسني خلال موسم الشتاء

علمت “فيتو” أن تامر حسني تلقى بعض الأغاني من قبل عدد من الشعراء والملحنين، وبالفعل اختار عددا من بينهم تمهيدا للبدء في تنفيذهم لطرحهم في صورة أغاني سينجل خلال موسم الشتاء.

ومن المفترض، أن يسجل تامر حسني الأغاني التي اختارها في الاستديو الخاص به لكي يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح أخر ألبوماته لينا معاد.

كواليس عودة هشام عباس لعالم الألبومات الغنائية

وكشف الفنان هشام عباس ، عن كواليس عودته لعالم الألبومات الغنائية من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد هشام عباس في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه يواصل تحضيراته لألبومه الجديد، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا، مشيرا إلى أن الألبوم كان في البداية 10 أغان ولكنه وصل إلى 16 أغنية.

وتابع هشام عباس، أنه سيعلن موعد طرح ألبومه فور الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتعاون مع عدد من الموزعين والملحنين ومنهم معتز أمين الذي يتعاون معه في أكثر من أغنية.

وانتهى الفنان مصطفي قمر من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو تمهيدا لطرحهما قريبا علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب علي فترات متقاربة.

ويتعاون مصطفي قمر في أغانيه الجديدة مع الموزع كريم عبد الوهاب وفارس فهمي والمخرج عمر الشربيني.

