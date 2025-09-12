الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعتمد لوائح جديدة للدراسات العليا بـ صيدلة الأكاديمية العربية

كلية الصيدلة بالأكاديمية
كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية
وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اعتماد لوائح جديدة للدراسات العليا بكلية الصيدلة بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار دعم تطوير البرامج الأكاديمية بالجامعات والمعاهد الخاصة، ورفع كفاءة الخريجين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

جاءت الموافقة على اللوائح الجديدة بناءً على توصية من لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، وتشمل البرامج المعتمدة ثلاث درجات علمية جديدة:

  • درجة ماجستير العلوم الصيدلية (علم الأدوية): برنامج متخصص يهدف إلى تعميق فهم الطلاب في مجال الأدوية وتأثيراتها، وتأهيلهم للبحث العلمي المتقدم.
  • درجة ماجستير العلوم الصيدلية في الصيدلانيات: يركز هذا البرنامج على تطوير مهارات الطلاب في تحضير وتصنيع الأشكال الصيدلانية المتقدمة وتطبيقات النانوتكنولوجيا المختلفة في توفير بدائل آمنة وفعالة في توصيل الأدوية.
  • دبلوم في تكنولوجيا مستحضرات التجميل المتقدمة وزيادة الأعمال: برنامج يربط بين الجانب العلمي والتجاري، ويؤهل الخريجين للعمل في قطاع مستحضرات التجميل المزدهر.

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات موافقته بعد مراجعة دقيقة لكافة التفاصيل الفنية والأكاديمية للوائح.

المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

