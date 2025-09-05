الجمعة 05 سبتمبر 2025
المسابقة الدولية للبرمجة تعلن فوز فريق الأكاديمية العربية بالمركز الأول عربيا وأفريقيا

فريق الأكاديمية العربية
فريق الأكاديمية العربية المشارك في المسابقة الدولية للبرمجة
 اختتمت أعمال المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC) التي استضافتها أذربيجان، وهي مسابقة تنافسية عالمية تنظم سنويا لطلاب الجامعات، بحيث تعمل الفرق المشاركة على حل عدة تحديات في البرمجة ضمن إطار زمني محدود، وتمتد هذه التحديات إلى مجالات مختلفة (خوارزميات وهياكل بيانات ورياضيات وتحليل مشكلات).

وأعلنت المسابقة فوز فريق كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع مصر الجديدة، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي وأفريقيا.

 

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الفريق الطلابي المشارك والكلية، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس المستوى المتميز للطلاب والأساتذة بالأكاديمية.

كما أشاد بجهود الدكتور محمد أبو رزقه، عميد الكلية، والفريق الأكاديمي والمدربين، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج عمل دؤوب ودعم مستمر للطلاب حتى وصلوا إلى هذه المكانة المشرفة.

 

معلومات عن المسابقة الدولية للبرمجة لطلاب الجامعات

 يُذكر أن المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC) تعد من أعرق المسابقات العالمية، حيث يتنافس فيها طلاب من كبرى الجامعات الدولية.

وتلعب «ICPC» دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار والتميز والتعاون في مجال علوم الكمبيوتر من خلال توفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وتبادل الأفكار من جميع أنحاء العالم.

كما تعمل ICPC على رعاية مجتمع ناهض في مجال التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، وتزود الطلاب بقدرات كبيرة لحل المشكلات.

ويشارك في البطولة سنويًا طلاب من أكثر من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 2000 جامعة حول العالم، بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو.

المسابقة الدولية للبرمجة ICPC الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات علوم الكمبيوتر

