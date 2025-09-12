خلال زيارته للشرقية، وزير الري يستعرض نتائج رقمنة المساقي الخاصة بالمزارعين

شهدت محافظة الشرقية جولة ميدانية لوزير الري الموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، نيابةً عن المحافظ الدكتور حازم الأشموني، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية

جاءت الجولة في إطار استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الشرقية ووزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يضمن الحفاظ على مياه الري من الهدر، ووصولها حتى نهايات الترع والمناطق المحرومة، فضلًا عن رصد أي تعديات أو مخالفات على المجاري المائية والتعامل معها قانونيًا للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

مشروع رقمنة المساقي الخاصة

بدأت الجولة بتفقد ترعة الملاك ومسقى الطوبجية بزمام هندسة ري الملاك بمركز أبو حماد، حيث التقى الوزير ونائبة المحافظ عددًا من المنتفعين على المسقى والعاملين بالإدارة العامة لري الصالحية، القائمين على متابعة وتنفيذ "مشروع رقمنة المساقي الخاصة".

كما استمع الوزير لمطالب المنتفعين ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة دراستها واتخاذ اللازم بشأنها طبقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة.

وأشاد المنتفعون بجهود الوزارة في توفير المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للري خلال الموسم الصيفي، وسرعة استجابة الأجهزة المختصة لشكاواهم.

وأكد الدكتور سويلم خلال الجولة على أهمية قيام المزارعين وروابط مستخدمي المياه بتطهير المساقي الخاصة بمعرفتهم وتحت إشراف وزارتي الري والزراعة، بما يتكامل مع أعمال الوزارة في تطهير الترع، لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية بلا معوقات.

استكمال حوكمة وضبط المنظومة المائية من السد العالي

وحول "مشروع رقمنة المساقي الخاصة"، أوضح وزير الري أن المشروع يستهدف استكمال حوكمة وضبط المنظومة المائية من السد العالي وحتى أرض المزارع، والقضاء على المعوقات التي تواجه الفلاح على المساقي الخاصة.

وأضاف أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه، لدعم المزارعين في تطهير المساقي التابعة لهم، وقد تم حتى الآن رفع بيانات نحو 1900 مسقى بأطوال بلغت 2300 كم على مستوى الجمهورية، منها 113 مسقى بأطوال 116 كم بإدارة ري الصالحية.

الاستفادة من البيانات المجمعة في تقييم أعمال روابط مستخدمي المياه

كما وجّه الوزير الإدارات العامة للري بالمحافظات بتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع بكل إدارة، والاستفادة من البيانات المجمعة في تقييم أعمال روابط مستخدمي المياه، وتحديد الاحتياجات الفعلية للتطهير والصيانة، وتذليل العقبات أمام إمرار المياه.

من جانبها، رحّبت نائب محافظ الشرقية بزيارة وزير الموارد المائية والري للمحافظة، مثمنةً جهود الوزارة الملموسة على أرض الواقع في تحسين شبكات الري وتطهير الترع والمصارف، بما يسهم في دعم قطاع الزراعة والحفاظ على الأمن الغذائي.

