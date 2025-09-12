ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعي بالمنصورة

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن، ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، حملة على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة المنصورة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعي

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، بالتصدي لأي مخالفات داخل المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على صحة المواطنين.

حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، كما تم رصد قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز.

التحفظ على الكميات المضبوطة

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.

