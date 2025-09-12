الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعي بالمنصورة

حملة صحية بالدقهلية،
حملة صحية بالدقهلية، فيتو

 شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة الدكتورة منى مسعد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء أيدن، ممثلة عن هيئة الدواء المصرية، حملة على أحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بمدينة المنصورة.

 

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مركز علاج طبيعي

 يأتي ذلك في إطار توجيهات  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة  صحة الدقهلية، بالتصدي لأي مخالفات داخل المنشآت الطبية الخاصة حفاظًا على صحة المواطنين.

حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المركز، كما تم رصد قيام إحدى خريجات كلية التربية الرياضية بممارسة جلسات علاجية للمرضى في غياب الطبيبة صاحبة المركز.

التحفظ على الكميات المضبوطة

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالمخالفات، وتسليمها لقسم أول شرطة المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية 

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة قد تمثل خطرًا على صحة المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادوية مجهولة المصدر الدكتور حموده الجزار الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية العلاج الطبيعي العلاج الحر بالمديرية بهيئة الدواء المصرية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية كلية التربية الرياضية مراكز العلاج الطبيعي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مركز علاج طبيعي

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن بالقدس شاب من شعفاط

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج طلاب البرنامج الصيفي للتكنولوجيات المساعدة

الأسماك تبدأ من 75 جنيهًا، السوق الدائم بالمنصورة يشهد رواجًا ملحوظًا

تجارة أسيوط تطلق البطولة الصيفية لكرة القدم بمشاركة 18 فريقًا

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads