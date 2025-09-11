استضافت جامعة المنصورة، فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكان في استقباله الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية، وذلك خلال مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية.

رئيس جامعة الأزهر في مناقشة علمية بكلية التربية جامعة المنصورة

رحّب الدكتور محمد عطية البيومي بزيارة رئيس جامعة الأزهر، معبِّرًا عن سعادته بحضوره ومشاركته في المناقشة العلمية، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف عبر تاريخه؛ باعتباره منارةً للعلم والفكر الوسطي، وبمكانته العالمية في نشر قيم الاعتدال والحوار، ودعمه المستمر للبحث العلمي والدراسات التي تخدم قضايا المجتمع وتعزّز القيم الإنسانية.

العلاقات بين جامعتي الأزهر والمنصورة وثيقة وراسخة

وأشار إلى أن العلاقات بين جامعتي الأزهر والمنصورة وثيقة وراسخة، وتتجلى في صور متعددة من التعاون الأكاديمي والعلمي والطلابي، ولا سيما في مجالات التوعية والأنشطة الطلابية المشتركة؛ التي تسهم في تنمية وعي الشباب وترسيخ قيم الوسطية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز للجامعة، وما تضمه من كفاءات أكاديمية وبحثية رفيعة.

وأكَّد أن الأزهر الشريف يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات، انطلاقًا من رسالته التاريخية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع.

كما أشار إلى أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين جامعتي الأزهر والمنصورة يعزّز مكانة البحث العلمي، ويسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الربط بين العلوم التربوية والفقهية؛ بما يخدم العملية التعليمية ويلبّي احتياجات المجتمع.

وجاءت الزيارة في إطار مناقشة الرسالة المقدَّمة من الباحث شريف محمد محمد عرفة العناني، بقسم أصول التربية، تحت عنوان: "المضامين التربوية المستنبطة من الأحكام الفقهية للمرأة وتطبيقاتها: دراسة تحليلية لبعض كتب أحكام النساء".

حضر المناقشة الدكتور محمد سلويم البسيوني نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور رفقي ابراهيم محمد سليمان

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف السعيد أحمد رئيس قسم أصول التربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

لجنة الحكم والمناقش

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد إبراهيم مجاهد، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية – جامعة المنصورة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور سلامة جمعة داود، أستاذ البلاغة والنقد العربي بكلية اللغة العربية ورئيس جامعة الأزهر (مناقشًا خارجيًّا)، والدكتور حامد أحمد محمد شحاتة، أستاذ أصول التربية بكلية التربية – جامعة المنصورة (مشرفًا وعضوًا)، والدكتورة دينا علي أحمد حامد، أستاذة أصول التربية بكلية التربية – جامعة المنصورة (مناقشًا داخليًّا).

الرسالة تضمنت معالجة علمية تربط بين البعد التربوي والفقهي

وأشادت اللجنة بالرسالة لما تضمنته من معالجة علمية تربط بين البعد التربوي والفقهي، وأثنت على جهد الباحث في تقديم دراسة تحليلية موسعة للمضامين التربوية للأحكام الشرعية وانعكاساتها، وقررت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية، تقديرًا لتميّزه الأكاديمي وجهوده البحثية.

