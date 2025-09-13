السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"سيتي بنك" يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي: 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 11.4 مليار جنيه. 

بنك إتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 8 مليار جنيه. 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه. 

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه. 

البنك العربي  الإفريقي بقيمة تداول بلغت   5.2 مليار جنيه. 

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 5.14 مليار جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.ض

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX35 30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول نهاية جلسة الأربعاء

80.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

209.4 مليارات جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

عقوبة الاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام في القانون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار ومفاجأة عن الطماطم بسوق الجملة بعد "جنونها"

متلازمة العش الفارغ، مشاعر متناقضة لسكان عقار المندرة المائل بعد قرار إخلائه (صور)

سراج منير، المقامر الذي تسبب في وفاة والده وحكم قراقوش كتب نهايته

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع 20 جنيها في البوري والكابوريا

سعر الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 80 جنيها وقفزة في البلح البارحي

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads