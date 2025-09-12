الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

6 شركات للوساطة تتصدر القائمة من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 شركات  للوساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع، وجاءت التفاصيل: 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 947 مليون جنيه. 

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 923 مليون جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 855 مليون جنيه. 

كايرو كابيتال سكيورتيز  لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 639 مليون جنيه. 

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه. 

أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 531 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 42943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 15702 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3875 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10910 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14390 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

