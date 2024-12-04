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محافظات

الاستجابة لـ 2720 شكوى ضمن منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر الماضي بالشرقية

المهندس حازم الأشمونى
المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية للإستجابة لـ 2720 شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر الماضى.

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 تقديم الرد للمواطن 

أكد المحافظ أن منظومة الشكاوى لا تقتصر على تلقى الشكاوي ، لكن يتم متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وتقديم  الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن.

 

تحسين جودة الحياة 

ولفت إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، والإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

54 شكوى خلال نوفمبر تم حلها 

كما أكد محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت (54) شكوى خلال شهر نوفمبر الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) وتمت الاستجابة لعدد (54) شكوى بمعدل إنجاز 100%.

تلقى الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية  

فيما أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن (16528) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة  

إرسال الشكاوى مدعومة بالصور

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)،وفاكس  2369134 /055  أو من خلال الرسائل على الفيس بوك:  ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة   01270664666 

2805 شكاوى خلال نوفمبر الماضى 

 وقد أشار مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (2805) شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى 

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جارى فحص 85 شكوى 

وتمت الإستجابة لـ (2720) شكوى وطلب بنسبة (97%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (85) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

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