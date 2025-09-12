حبس المتهمين بجلب أقراص مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة 5 آلاف قرص من التامول المخدر، في قرية القلمينا بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة للقبض على تشكيل تخصص في تجارة المخدرات خلال تسليم صفقة أقراص مخدرة داخل مركز الوقف.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 أشخاص أحدهم من قرية القلمينا مركز الوقف، والآخرين من قرية الكرنك مركز أبوتشت، وكان بحوزتهم صفقة أقراص مخدرة 5 آلاف قرص تامول خلال تسليمها لتوزيعها على شباب مركز الوقف، إضافة إلى سيارة وهواتف محمولة وسلاح.

تم القبض على المتهمين وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

