الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس المتهمين بجلب أقراص مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة 5 آلاف قرص من التامول المخدر، في قرية القلمينا بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة للقبض على تشكيل تخصص في تجارة المخدرات خلال تسليم صفقة أقراص مخدرة داخل مركز الوقف.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 أشخاص أحدهم من قرية القلمينا مركز الوقف، والآخرين من قرية الكرنك مركز أبوتشت، وكان بحوزتهم صفقة أقراص مخدرة 5 آلاف قرص تامول خلال تسليمها لتوزيعها على شباب مركز الوقف، إضافة إلى سيارة وهواتف محمولة وسلاح.

تم القبض على المتهمين وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة مكافحة المخدرات اقراص تامول النيابة العامة بمحافظة قنا قنا قرية الكرنك محافظة قنا مركز الوقف مركز ابوتشت

مواد متعلقة

قطع الكهرباء عن 6 قرى في قنا غدًا

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

محافظ قنا والسفير النرويجي يتفقدان مشروع "سكاتك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

مقتل مسن على يد أحد أقاربه في قنا

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads